研華2026年營收年增拚績增雙位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（5）日舉行法說會，展望第4季，預估營收達5.5億至5.7億美元，換算新台幣約167.2億至173.28億元，優於去年同期；毛利率、營益率則維持近幾季水準。展望2026年，在美國、歐洲及中國大陸市場成長可期下，明年營收將有雙位數增幅。

針對第4季展望，研華預估第4季毛利率38%至40%，營益率15%至17%。展望2026年，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，從三大市場來看，大陸區有幾個項目帶動，預期明年市場有雙位數增長，美國雙位數成長可期，對歐洲市場也樂觀看待。

研華目前對明年至中旬展望樂觀看待，預計營收將有雙位數增長，且該預測是基於有機成長，若有併購案發生，業績有機會再向上。

針對併購案，陳清熙指出，目前有幾個標的在洽談，台灣、歐洲及日本市場都有接觸，主要是與AI周邊、軟體商相關，但屬小型併購案，目前還沒有明確結果。

研華第3季毛利率38.87%，季減1.12個百分點、年減2.43個百分點；營益率15.24%，季減2.27個百分點、年減1.16個百分點。研華第3季業外收益重回正數，帶動稅後純益來到27.66億元，季增39.06%、年增22.5%，每股純益3.2元，為近九季度新高。

零組件缺料影響研華利潤，如DDR4漲價，對研華第3季毛利率約有1%影響，而SSD漲價也造成衝擊。研華已針對部分產品啟動漲價，板類及系統類產品有不同漲幅，以反映成本。

陳清熙指出，研華產品新價格跟不上現貨零組件採購價格，會呈現部分延遲，預計新價格對毛利率影響將在一至兩季度顯現，因此第4季利潤上會相對吃虧。