意藍推新品 強化戰力

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

首家AI數據分析業者意藍資訊（6925）昨（5）日發表Al Search新產品，強化公司在AI搜尋服務的技術與產品，結合資料萃取、智能分析與自研大語言模型eLand GOAT，協助企業全面升級數據力與決策。

意藍創辦人暨總經理楊立偉表示，看好產業對AI分析數據的需求，結合旗下最大輿情資料庫，以SaaS模式協助企業建立地端的資料搜尋與分析，新品也可望帶動營運逐步成長。

意藍今年前三季營收1.46億元，年增9.9%，創同期新高；上半年營收9,319.1萬元，年增10.7%；營業利益2,516.6萬元，年增12%；歸屬於母公司業主淨利2,277.1萬元，年增11%；上半年每股純益1.26元。

