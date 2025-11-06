TV 面板跌價 雙虎第4季不旺

集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布11月上旬面板報價，受到淡季需求走弱影響，面板廠為洽談明年採購考量，願意在價格上讓步。集邦研究副總范博毓表示，11月電視面板報價全面走跌；監視器面板主流尺寸均持平、NB用的IPS面板下跌。面板價格疲軟，不利面板雙虎友達（2409）、群創本季營運。

友達董事長彭双浪日前在法說會表示，下半年產業景氣呈現旺季不旺。友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。展望第4季，顯示器產品進入傳統淡季，出貨季減。智慧移用出貨估季增5%至9%、垂直解決方案則是持平或略降。群創尚未公告第3季財報，將於周五（7日）董事會通過。

范博毓表示，電視面板11月需求微幅走弱，部分品牌仍願拉貨。有些面板廠在稼動率上僅作微幅調控，並積極配合品牌需求。接近年底，大部分品牌客戶與面板廠開始洽談明年規劃，面板廠在姿態上較具彈性，在面板價格上願意做較多讓步。