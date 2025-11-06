快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

AES 10月營收月增2% 新普增3%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組族群10月營收出爐，新普及旗下AES-KY（6781）繳出月增、年增雙成長；AES在伺服器BBU業務放量下，單月營收來到14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累計今年前十月營收129.82億元，年增66.74%。

展望今年營運，AES指出，除看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年回溫。

新普10月營收78.75億元，月增3.41%、年增0.05%，為13個月新高；累計今年前十月營收662.74億元，年減0.32%。

順達10月營收10.04億元，月減14.66%、年增30.28%；累計今年前十月營收102.39億元、年減12.76%。順達預告，2025年受制IT業務看淡及新台幣升值干擾，今年營收估減15%至20%。

營收 新普

延伸閱讀

外資10月淨匯入15.54億美元 2021年來同期第2大

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

明基材10月營收月減2% 邁達特10月合併營收月減3%

相關新聞

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

鴻準10月營收月增15% 南俊10月合併營收月增11%

機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告10月營收149.18億元，月增15.1%，年增127%，外界推估，成長主因應是受惠...

昇陽半10月合併營收月增6% 英業達減9%

再生晶圓大廠昇陽半（8028）昨（5）日公告10月合併營收4.08億元，創新高，月增6.1％，年增18.3％；前十月合併...

環宇衝刺 AI 光通訊市場

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，總執行長暨總裁安寶信指出，目前磷化銦（Inp）基板供貨已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。