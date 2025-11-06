AES 10月營收月增2% 新普增3%
電池模組族群10月營收出爐，新普及旗下AES-KY（6781）繳出月增、年增雙成長；AES在伺服器BBU業務放量下，單月營收來到14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累計今年前十月營收129.82億元，年增66.74%。
展望今年營運，AES指出，除看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年回溫。
新普10月營收78.75億元，月增3.41%、年增0.05%，為13個月新高；累計今年前十月營收662.74億元，年減0.32%。
順達10月營收10.04億元，月減14.66%、年增30.28%；累計今年前十月營收102.39億元、年減12.76%。順達預告，2025年受制IT業務看淡及新台幣升值干擾，今年營收估減15%至20%。
