南電第3季 EPS 1.12元 展碁1.17元
PCB載板廠商南電（8046）昨（5）日公布第3季財報獲利7.25億元，年增11.3倍，每股純益1.12元，為近七季高檔，南電累計前三季獲利7.44億元，年增28.7倍，每股純益1.15元。
南電先前指出，今年第2季本業獲利，受業外匯損影響而出現虧損，法人預估，今年全年每股獲利約2元。
展碁國際今年第3季受惠於Switch 2新機上市動能，稅後純益9,556萬元，季增16.96%、年增17.07%，為近七季度新高，每股純益1.17元；隨著任天堂上修Switch 2銷售預估，展碁相關業務有望跟著增長。
展碁第3季第3季毛利率5.31%，季減0.79個百分點、年減1.74個百分點，營益率1.45%，季增0.17個百分點、年減0.5個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言