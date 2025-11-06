碳盤查宣導 反應熱烈

臺灣證券交易所與櫃買中心、期交所及集保結算所為協助資本額50億元以下（第三階段）上市櫃公司順利於明年首次依「上市櫃公司永續發展路徑圖」完成114年度個體公司碳盤查資訊申報，近日共同辦理「溫室氣體盤查實作宣導會」，本次宣導會首度採實體及線上直播方式同步進行，吸引約2,000位上市櫃公司代表參與，反應熱烈。

本次宣導會課程內容多元且實用，由勤業眾信聯合會計師事務所代表就「永續發展路徑圖」及「我國接軌IFRS永續揭露準則」中的溫室氣體盤查揭露規範進行說明；台北科技大學講師則深入解析ISO 14064-1與GHG Protocol兩套國際溫室氣體盤查標準之差異，並說明範疇一與範疇二溫室氣體盤查步驟。最後由具實務輔導經驗的台灣產業服務基金會專業顧問，帶領企業就範疇一與範疇二盤查實務案例進行演練，並介紹可免費使用之盤查資料庫與工具。課程內容兼具深度與實用性，有效協助企業對接國際標準及主管機關政策，提升碳盤查執行與應用。

證交所與櫃買中心將於課程結束，將課程內容上傳至「ESG InfoHub（https://esg.twse.com.tw/ESG/front）」及「接軌IFRS永續揭露準則專區（https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home）」網站。