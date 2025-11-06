證交所赴星 推廣創新板

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所攜手國家發展委員會Startup Island Taiwan（SIT）於近期赴新加坡參加亞洲創新指標性展會—SWITCH （Singapore Week of Innovation and Technology），並進行相關宣傳活動。展會期間，證交所向來自亞洲各地的新創企業與投資人推廣台灣創新板，並向全球展現台灣在創新與資本市場上的獨特優勢。

新加坡作為亞洲新創生態圈的核心樞紐，已超越傳統金融與貿易中心的角色。憑藉其位於東南亞的戰略地理位置和完善的基礎設施，新加坡成為新創、科技與資本匯聚的重鎮，其開放的貿易與金融制度，對跨國新創企業與國際資金具有強大吸引力。

今年，繼日本與韓國後，證交所再次攜手SIT前進新加坡，積極進軍東南亞市場，不僅有助於擴展與當地市場的資源鏈結與人脈網絡，還將深化國際業務與產業合作機會，進一步提升臺灣在亞洲創新領域的能見度與影響力。

證交所分別於「2025 Tai-Sin Startup Summit Forum」及「Taiwan Night投資人交流晚會」進行專題分享，向新創生態圈說明台灣資本市場優勢。

證交所透過打造具國際競爭力的創新板，推動台灣成為「亞洲創新籌資平台」，發揮資本市場募集資金、吸引人才、鏈結產業上下游與拓展市場的功能，聚焦亞洲地區具備潛力的創新企業，建立完整生態系。除為創新公司打造專屬舞台，更可吸引前瞻新經濟產業來台掛牌，提升國家整體產業發展。

展望未來，證交所將持續攜手國發會SIT、創投公會、孵化器與新創團體等多元化管道，積極參與亞洲新創生態圈，除掌握新創發展趨勢外，期待能發掘更多具高成長潛力及科技含量的前瞻獨角獸，成為未來台灣的護國群山。

此外，證交所近期也宣布啟動2025年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，成為推動證交所數位轉型的重要力量，攜手共同打造創新板為亞洲那斯達克，推動台灣成為亞洲資產管理中心，以國際化視野蓄積資本市場創新動能。

證交所 生態 新加坡

