世芯財報／第3季EPS 16.4元呈微幅季增 現為過渡期

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）於5日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元，前三季每股純益為50.89元。該公司將於6日召開法說會，外界關注其明年的營運展望與業績回升力道。

世芯第3季合併營收為65.67億元，季減28.1％、年減55.7％，已是連四個季度衰退局面，不過單季歸屬母公司業主淨利為13.27億元，季增0.3％、年減25.9％，每股純益為16.4元。

世芯累計前三季合併營收為261.98億元，年減32.6％，歸屬母公司業主淨利為41.14億元，年減10.7％，每股純益為50.89元。

世芯今年業績滑落，主要是受到北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片已於上半年結束生命周期影響，而該客戶新一代3奈米製程AI晶片案件預計於明年首季開始量產，因此目前剛好處於過渡期。

世芯對上述北美客戶3奈米製程AI晶片未來的表現寄予厚望，預期後續將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。外界推估，有機會從今年底開始小量出貨，明年首季開始帶來顯著業績貢獻。