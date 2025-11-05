快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

世芯財報／第3季EPS 16.4元呈微幅季增 現為過渡期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）於5日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元，前三季每股純益為50.89元。該公司將於6日召開法說會，外界關注其明年的營運展望與業績回升力道。

世芯第3季合併營收為65.67億元，季減28.1％、年減55.7％，已是連四個季度衰退局面，不過單季歸屬母公司業主淨利為13.27億元，季增0.3％、年減25.9％，每股純益為16.4元。

世芯累計前三季合併營收為261.98億元，年減32.6％，歸屬母公司業主淨利為41.14億元，年減10.7％，每股純益為50.89元。

世芯今年業績滑落，主要是受到北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片已於上半年結束生命周期影響，而該客戶新一代3奈米製程AI晶片案件預計於明年首季開始量產，因此目前剛好處於過渡期。

世芯對上述北美客戶3奈米製程AI晶片未來的表現寄予厚望，預期後續將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。外界推估，有機會從今年底開始小量出貨，明年首季開始帶來顯著業績貢獻。

世芯 每股純益

延伸閱讀

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

陸挺晶片業 強打電費補貼…有助提高華為、寒武紀等對美競爭力

相關新聞

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠...

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期...

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

IC封測廠矽格公司（6257）今日結算2025年10月份合併營業收入為17.2億元，月增逾4%，年增約3%；累計前十月合...

創意10月營收寫單月新高！年增達150.6% 本季營收創高可期

矽智財（IP）大廠創意（3443) 今(5)日公布10月營收為37.16億元，月增2.9%，創續單月新高，年增也達150...

聯茂營收／10月27.49億元、月減0.5% 優於去年同期

銅箔基板CCL廠商聯茂（6213）5日公布10月營收達 27.49 億元，月減少0.5%，較去年同期成長 8.8%。

記憶體設備需求飆升 京鼎股價逆勢走紅

記憶體市況熱絡，大廠設備需求也持續轉明朗，相關設備商京鼎（3413）5日股價也逆勢快速黑翻紅，盤中最高來到358元表現優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。