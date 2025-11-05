英業達營收／前十月5746億元、年增12% 再創同期新高
英業達（2356）公告今年前十月合併營收達5,746.62億元，改寫歷史同期新高。法人指出，英業達受惠於伺服器產品線下半年出貨續衝，全年營運將有機會再度創下新高水準。
英業達5日公告10月合併營收達547.65億元、月減9.5％，相較去年同期減少15.3％。不過累計今年前十月合併營收為5,746.63億元、年成長幅度為12％，創下歷史同期新高。
法人指出，英業達今年10月筆電出貨量達160萬台，相較9月的190萬台略為減少，雖然預期今年第4季筆電出貨動能可能將步入傳統淡季，但全年筆電出貨動能仍可望呈現小幅年增趨勢。至於在伺服器業務上，英業達下半年開始主攻以主板產品線的L6規格，下半年出貨營收規模雖然將不如上半年水準，但產品線毛利率將可望優於上半年表現。
另一大產品線為穿戴裝置，目前雖然營收占比僅為個位數水準，但下半年開始進入出貨旺季，預料第4季出貨動能將可望達到今年單季新高，成為助攻英業達第4季營運淡季不淡的生力軍之一。
英業達預計將在本月11日（周二）舉行季度法說會，目前正處於緘默期階段，因此仍暫時維持先前營運看法，屆時將會釋出進一步的未來展望。
