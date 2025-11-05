華通營收／10月70.41億元、月減6% 仍優於去年同期
PCB大廠HDI龍頭華通（2313）5日公布10月合併營收70.41億元，月減少約6%，但仍優於去年同期，與去年同期相比為年增6%。
華通累計今年前十月營收為620.21億元，較去年同期增加4.6%。
就東南亞布局，華通先前提到，泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板的投入相當早、已經耕耘近10年，供應鏈的領導地位相當穩固，而泰國廠的規模放大，也勢必會吸引其他急需海外產能的客戶加入合作。
