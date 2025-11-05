群電營收／10月24.87億元、月減18.5% 淡季影響、工作天減少

電源大廠群電（6412）5日公布10月營收24.87億元，月減18.5％、年減25.6%；累計今年前十月營收290.96億元，年減5%。

公司表示，10月電源業務受到季節性淡季影響，工作天數減少，營收較上月下滑；和去年同期相比，則因部分客戶重要半導體材料持續短缺，導致大瓦特數筆電電源出貨遞延，產品組合以低階傳統機種為主，致使整體營收結構略顯保守。在智慧低碳整合平台（智慧建築）業務方面，主要受客戶缺工工程延宕影響，加上新接大型專案仍在設計階段，尚未能認列營收，相關營收表現較上月衰退。

展望11、12月，公司表示，根據客戶反饋，若重要半導體追料順利，大瓦特數筆電電源有機會出現急單需求，營收動能可望較10月提升。不過，公司也坦言，短期內重要半導體缺貨問題仍難以完全解決，整體訂單能見度仍有限，公司將持續密切掌握客戶需求與供應鏈狀況，確保產能有效調配，並盡全力滿足客戶急單需求。

在智慧低碳業務方面，公司說明，在綠色轉型浪潮帶動下，無論是政府公共工程、半導體廠房建設，或民間開發案，建築物節能省碳需求均快速攀升，帶動公司過去三年智慧低碳營收高速成長。然而，整體營建業缺工問題日益嚴重，導致部分客戶工程延宕，影響公司營收認列時程。

公司表示，由於目前智慧建築在手專案已超過60億元，本季還有機會繼續增加，專案量的激增已造成部分專業人才供不應求的結構性缺口。為兼顧工程品質與部門長期健康發展，公司採取「以質取勝、獲利優先」為策略核心。未來，公司將透過積極徵才、內部人才培育及跨領域整合，逐步緩解人力荒，為智慧建築業務下一階段成長蓄積能量。