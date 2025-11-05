南電財報／第3季轉盈獲利逾7億元 前三季EPS 1.15元

PCB載板廠商南電（8046）5日公布財報，如法人預估第3季較第2季轉盈，單季獲利逾7億元，單季每股稅後純益EPS為1.12元也優於去年同期僅0.09元，累計前三季EPS為1.15元。

南電先前財報顯示，雖然今年第2季本業獲利，但受到匯損影響還是虧損，不過隨著匯損情況改善，近四季獲利逐季提升。不過受到上半年拖累，法人預估今年全年每股獲利約2元。

法人觀察，南電今年8月營收需求面已受惠記憶體需求強勁、800G switch載板需求成長、以及進入傳統消費性旺季，美系手機與PC客戶新一代手機與AI PC逐步進入量產，帶動載板出貨增溫。此外該月主要是因應成本端因素啟動第二次價格調漲，對獲利改善情況後續仍持續觀察。