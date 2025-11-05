南電財報／第3季轉盈獲利逾7億元 前三季EPS 1.15元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB載板廠商南電（8046）5日公布財報，如法人預估第3季較第2季轉盈，單季獲利逾7億元，單季每股稅後純益EPS為1.12元也優於去年同期僅0.09元，累計前三季EPS為1.15元。

南電先前財報顯示，雖然今年第2季本業獲利，但受到匯損影響還是虧損，不過隨著匯損情況改善，近四季獲利逐季提升。不過受到上半年拖累，法人預估今年全年每股獲利約2元。

法人觀察，南電今年8月營收需求面已受惠記憶體需求強勁、800G switch載板需求成長、以及進入傳統消費性旺季，美系手機與PC客戶新一代手機與AI PC逐步進入量產，帶動載板出貨增溫。此外該月主要是因應成本端因素啟動第二次價格調漲，對獲利改善情況後續仍持續觀察。

財報 EPS 8046南電

相關新聞

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠...

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期...

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

IC封測廠矽格公司（6257）今日結算2025年10月份合併營業收入為17.2億元，月增逾4%，年增約3%；累計前十月合...

創意10月營收寫單月新高！年增達150.6% 本季營收創高可期

矽智財（IP）大廠創意（3443) 今(5)日公布10月營收為37.16億元，月增2.9%，創續單月新高，年增也達150...

聯茂營收／10月27.49億元、月減0.5% 優於去年同期

銅箔基板CCL廠商聯茂（6213）5日公布10月營收達 27.49 億元，月減少0.5%，較去年同期成長 8.8%。

記憶體設備需求飆升 京鼎股價逆勢走紅

記憶體市況熱絡，大廠設備需求也持續轉明朗，相關設備商京鼎（3413）5日股價也逆勢快速黑翻紅，盤中最高來到358元表現優...

