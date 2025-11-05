快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

昇陽半營收／10月4.08億元、月增6.1％創新高 持續擴充產能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓大廠昇陽半（8028）於5日公告10月業績，達4.08億元大關，站上歷史新高峰。

昇陽半10月合併營收為4.08億元，月增6.1％、年增18.3％，累計前10月合併營收為36.98億元，年增29.9％。該公司上半年每股純益為1.91元，預計將於6日公布第3季財報。

昇陽半已是全球產能最大的再生晶圓業者，且為因應客戶先進製程應用需求，仍不斷擴充產能。該公司日前宣布投入18.5億元興建中港廠Fab3B，並預計將於2028年投產，未來月產能至少為60萬片，將分階段到位。

昇陽半強調，導入結合AI、高速搬送與智慧倉儲的新一代製造架構，打造全自動化的關燈工廠，可大幅縮短製程周期，提升效率與彈性，並在既有自動化基礎上持續升級。

目前昇陽科新竹與台中廠區的既有月產能已超過80萬片，預計今年底將達85萬片，其中包括新竹廠達50萬片，中港廠Fab3A的月產能約35萬片。該公司正持續擴產，規畫明年的月產能將達120萬片，屆時新竹廠與Fab3A約各占一半。

後續進入2027年，昇陽半可能持續擴增Fab3A產能，而2028年時上述中港廠Fab3B的產能也將開始產出。

晶圓 營收 昇陽半導體

延伸閱讀

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

望隼營收／雙11及旺季帶動 10月3.6億元、月增12%創單月新高

新竹巨城硬起來！機車霸佔汽車停車格遭「上鎖示眾」 網笑：萬聖節道具　

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

相關新聞

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠...

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期...

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

IC封測廠矽格公司（6257）今日結算2025年10月份合併營業收入為17.2億元，月增逾4%，年增約3%；累計前十月合...

創意10月營收寫單月新高！年增達150.6% 本季營收創高可期

矽智財（IP）大廠創意（3443) 今(5)日公布10月營收為37.16億元，月增2.9%，創續單月新高，年增也達150...

聯茂營收／10月27.49億元、月減0.5% 優於去年同期

銅箔基板CCL廠商聯茂（6213）5日公布10月營收達 27.49 億元，月減少0.5%，較去年同期成長 8.8%。

記憶體設備需求飆升 京鼎股價逆勢走紅

記憶體市況熱絡，大廠設備需求也持續轉明朗，相關設備商京鼎（3413）5日股價也逆勢快速黑翻紅，盤中最高來到358元表現優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。