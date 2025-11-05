昇陽半營收／10月4.08億元、月增6.1％創新高 持續擴充產能

再生晶圓大廠昇陽半（8028）於5日公告10月業績，達4.08億元大關，站上歷史新高峰。

昇陽半10月合併營收為4.08億元，月增6.1％、年增18.3％，累計前10月合併營收為36.98億元，年增29.9％。該公司上半年每股純益為1.91元，預計將於6日公布第3季財報。

昇陽半已是全球產能最大的再生晶圓業者，且為因應客戶先進製程應用需求，仍不斷擴充產能。該公司日前宣布投入18.5億元興建中港廠Fab3B，並預計將於2028年投產，未來月產能至少為60萬片，將分階段到位。

昇陽半強調，導入結合AI、高速搬送與智慧倉儲的新一代製造架構，打造全自動化的關燈工廠，可大幅縮短製程周期，提升效率與彈性，並在既有自動化基礎上持續升級。

目前昇陽科新竹與台中廠區的既有月產能已超過80萬片，預計今年底將達85萬片，其中包括新竹廠達50萬片，中港廠Fab3A的月產能約35萬片。該公司正持續擴產，規畫明年的月產能將達120萬片，屆時新竹廠與Fab3A約各占一半。

後續進入2027年，昇陽半可能持續擴增Fab3A產能，而2028年時上述中港廠Fab3B的產能也將開始產出。