研華法說會／預估今年第4季營收 較去年同期成長
工業電腦龍頭研華（2395）5日舉行法說會，展望今年第4季，研華預估營收為5.5~5.7億美元，換算新台幣約167.2~173.28億元，優於去年同期，至於毛利率、營益率則維持近幾季水準。
針對第4季展望，研華預估營收為5.5~5.7億美元，換算新台幣約167.2~173.28億元，低於上季，但優於去年同期。毛利率38%~40%，營益率15%~17%，兩者皆維持近幾季水準。
研華今年第3季營收177.74億元，季減0.35%、年增18.89%，毛利率38.87%，季減1.12個百分點、年減2.43個百分點，營益率15.24%，季減2.27個百分點、年減1.16個百分點。
隨著新台幣匯率劇烈波動於第2季結束，研華第3季業外收益重回正數，帶動稅後純益來到27.66億元，季增39.06%、年增22.5%，單季每股純益（EPS）為3.2元，為近九季度新高。
累計研華今年前三季營收為529.61億元、年增22%，毛利率39.78%、年減0.83個百分點，營益率16.53%、年增1.5個百分點，稅後純益74.89億元、年增18%，累計前三季EPS為8.67元。
