大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳
大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期拉貨動能較10月下滑。
大立光10月營收年減4.5%；累計今年前十月營收501.9億元，年成長5%。大立光5日股價收2,200元，下滑15元。
針對手機市場未來六個月和去年同期相比的差異，大立光董事長林恩平日前表表示，大機種沒什麼新品，都是第3、4季推出，談及明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更腹雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件；至於8P（八片塑膠鏡片）鏡頭因客戶認為成本高，比較特殊規格旗艦機種才會採用，法人問及目前產能是否滿載，林恩平直言，產能是滿的，但不是因為客戶的訂單量上升，而是製程更複雜。
FB留言