快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期拉貨動能較10月下滑。

大立光10月營收年減4.5%；累計今年前十月營收501.9億元，年成長5%。大立光5日股價收2,200元，下滑15元。

針對手機市場未來六個月和去年同期相比的差異，大立光董事長林恩平日前表表示，大機種沒什麼新品，都是第3、4季推出，談及明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更腹雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件；至於8P（八片塑膠鏡片）鏡頭因客戶認為成本高，比較特殊規格旗艦機種才會採用，法人問及目前產能是否滿載，林恩平直言，產能是滿的，但不是因為客戶的訂單量上升，而是製程更複雜。

手機鏡頭 大立光 林恩平

延伸閱讀

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

望隼營收／雙11及旺季帶動 10月3.6億元、月增12%創單月新高

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

明基材10月營收月減2% 邁達特10月合併營收月減3%

相關新聞

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠...

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期...

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

IC封測廠矽格公司（6257）今日結算2025年10月份合併營業收入為17.2億元，月增逾4%，年增約3%；累計前十月合...

創意10月營收寫單月新高！年增達150.6% 本季營收創高可期

矽智財（IP）大廠創意（3443) 今(5)日公布10月營收為37.16億元，月增2.9%，創續單月新高，年增也達150...

聯茂營收／10月27.49億元、月減0.5% 優於去年同期

銅箔基板CCL廠商聯茂（6213）5日公布10月營收達 27.49 億元，月減少0.5%，較去年同期成長 8.8%。

記憶體設備需求飆升 京鼎股價逆勢走紅

記憶體市況熱絡，大廠設備需求也持續轉明朗，相關設備商京鼎（3413）5日股價也逆勢快速黑翻紅，盤中最高來到358元表現優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。