鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠新產品與節日備貨需求，加上AI伺服器陸續拉貨，今年前10個月營收6.392兆元，創同期新高，年增15.55%。

鴻海2024年營收為6.859兆元，今年前10個月營收達到6.392兆元，離去年營收規模僅一步之遙，法人預估，鴻海今年營收將超過7兆元，朝向8兆元邁進，2025年全年營收續創新高。

展望第4季，鴻海表示，AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海10月營收8,957億元，月增7.01%。其中，「電腦終端產品類別」與上月相比呈強勁成長、主要是受惠新產品與節日備貨需求。至於「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」呈顯著成長，則是受惠客戶拉貨動能。而「消費智能產品類別」則約略持平，拉貨動能持續。

鴻海10月營收，年增11.29%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是受惠AI機櫃拉貨動能持續強勁。「電腦終端產品類別」約略持平、「消費智能產品類別」則略為衰退。

鴻海今年前10月營收為6.392兆元，年增15.55%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁。至於「電腦終端產品類別」和「消費智能產品類別」則表現約略持平。