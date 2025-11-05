AES營收／10月14.42億元、月增2.81%續創新高 資料中心電力需求急增

電池模組龍頭新普（6121）及旗下AES-KY（6781）5日公布今年10月營收，雙雙繳出月增、年增雙成長，AES在伺服器BBU業務持續放量下，帶動營收月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高紀錄。

AES公布今年10月營收為14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高紀錄；累計AES今年前十個月營收為129.82億元，年增66.74%。

展望今年營運，AES指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

AES除持續看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年將穩步回溫，且公司新業務將於今年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待2025年營運。

在新普方面，今年10月營收78.75億元，月增3.41%、年增0.05%，為13個月新高；累計新普今年前十個月營收為662.74億元，年減0.32%。

新普今年10月營收增長，主要受惠於子公司AES非IT業務增長，以及智慧手機應用出貨帶動所致。

新普董事長宋福祥先前指出，IT市場呈逐漸恢復成長軌道前進的穩健態勢，川普上任後推行的「美國優先」、關稅政策是否會對美國國內市場需求造成影響，仍需觀察。

法人指出，在關稅戰威脅下，NB品牌商上半年已大量拉貨至美國市場，對下半年需求保守看待，不利新普筆電相關業務。不過，新普下半年有智慧手機新機動能，加上AES BBU業務持續放量，且因新台幣波動趨於平穩，對新普下半年獲利表現正向看待。