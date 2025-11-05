博弘財報／受台幣升值影響 第3季 EPS 0.95元

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

博弘雲端（6997）公布第3季財報，毛利率9.5%，與上季持平，較去年同期則下降3.3ppt；稅後純益0.21億元，季增20.2％，年減26.1％，每股盈餘0.95元。累計前三季稅後純益0.7億元，年減32.6％，每股盈餘3.18元。季度差異主要是受新台幣兌美元匯率升值影響。

博弘雲端財務長暨代理發言人張嘉庭副總經理表示：「博弘雲端科技2025年第三季的營運表現持續受新台幣匯率波動和總體環境不確定性影響，代理服務方面，客戶雲端服務使用量增加，使得代理服務營收仍維持增長；專業服務中，專案收入受客戶延後開案進度及去年同期多為大型專案驗收，營收年增下滑；維運和技術支持等持續性收入仍成長，因此整體專業服務收入持平。雲端和專業服務的前三季累計營收皆仍維持中至高個位數增長。進入2025年第四季，著眼於市場對雲端和AI應用的需求擴大和持續投資，預料將持續帶動企業上雲和相關需求。」

對於2025年第四季度展望，全球貿易逆風因素可望降低，且受惠於雲端 AI 應用越趨普及，四大超大規模雲端運算基礎設施業者(hyperscalers) 也繼續增加對 AI 基礎建設投資，公司預期第四季可維持營收動能。在各服務類別營收部分，雲端代理服務可望持續有機成長；同時，我們將更積極地深入客戶的雲端營運需求，擴大專業服務的佔比與深度，以此提升客戶黏著度並創造更高的服務價值。

