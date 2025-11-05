快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

記憶體設備需求飆升 京鼎股價逆勢走紅

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

記憶體市況熱絡，大廠設備需求也持續轉明朗，相關設備商京鼎（3413）5日股價也逆勢快速黑翻紅，盤中最高來到358元表現優於大盤，漲逾2%。

法人觀察，京鼎重要客戶應用材料雖受到美國出口管制干擾，但來自記憶體需求成長，將是強勁動能。

應用材料競爭對手KLA 日前發佈 2026 財年 首季財報（截至 9 月 30 日），也提及記憶體業務強勁表現，DRAM/HBM 領域投資將持續成長，再次驗證市場預期記憶體先進製程投資大廠不手軟。

法人也指出，記憶體資本支出增加主要在先進製程，也是來自AI結構需求成長，並非週期因素，預期動能長期仍可望延續。

依據KLA 財報會議上訊息，該公司提到 DRAM貢獻記憶體79% 的營收，主要由 AI 驅動的 HBM 投資拉動。HBM 作為 AI 伺服器的關鍵，設備也需要對應升級改善HBM 生產中的良率優化、製程波動控制等難題。從市場趨勢看，該公司預期隨著 AI 基礎設施建設加速，HBM 需求仍將持續攀升。

SEMI等機構預測，今年全球晶圓廠設備(Wafer Fab Equipment, WFE) 可望溫和成長2-5%，京鼎內部已定調成長超越產業平均，積極搶攻AI與HPC應用推動先進邏輯（GAA、BSPDN）與高階記憶體（HBM、DDR5）設備需求持續成長，也順勢搭上記憶體大廠資本支出復甦需求。

