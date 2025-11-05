基本面撐腰！記憶體族群多頭不棄 南亞科、群聯領軍逆襲空頭

台股5日隨美股回落，盤中一度重挫超過700點，與台積電（2330）雙雙回測月線支撐，電子族群儼然成為重災區。但，記憶體族群有基本面防護罩護體，多頭不棄守！盤中力積電、十銓（4967）、威剛（3260）率先發動攻勢，老大哥南亞科（2408）隨即跟上助陣，點火群聯（8299）積極上攻，個股紛紛由黑翻紅，成為盤面抗空主力部隊；其中，群聯（8299）、南亞科（2408）雙雙逆漲逾4%，10日線、5日線皆失而復得，旺宏（2337）也漲逾3.5%拿回月線，十銓則漲逾2%、觸及131元；另，華邦電（2344）早盤一度跌破50元關卡、下探至48.6元，盤中跌幅大舉收斂至約2%，重返50元關卡之上。

南亞科10月合併營收79.08億元，月增18.66%，寫4年來新高，年增262.37%；前10月合併營收444.01億元，年增49.30%。第3季毛利率18.5%，營益率6%，稅後純益15.63億元，每股純益0.5元，終結連11季虧損、單季轉虧為盈；前3季毛利率0.62%，營益率負17.92%，稅後淨損44.8億元，每股淨損1.45元。

南亞科總經理李培瑛指出，由於客戶長單需求熱絡，預期第4季價格續漲；明年價格將呈現高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。而南亞科上季終止連續11季虧損，傳出大幅調薪犒賞員工，碩士學歷新進員工月薪更從4.5萬元調高到6.2萬元，調幅達37.7%，直逼台積電的水準。

群聯方面，SK海力士新世代記憶體規劃三大AI儲存解決方案，包括追求超高性能的AI-N P（目標2026年前出樣）、透過垂直堆疊提升頻寬的AI-N B，以及強化儲存容量的AI-N D。群聯作為NAND控制晶片大廠，與SK海力士在企業級及PC/消費級SSD領域合作多年，涵蓋高速儲存、QLC方案與客製化架構，並由零組件供應逐步走向深度協同開發。業界認為，隨SK海力士拓展AI專屬儲存架構，群聯將成為首波受惠者。

此外，華邦電第3季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，較第二季與去年同期皆由虧轉盈，終結連續四個季度虧損；前三季獲利達5.4億元，年減56.7%，每股純益0.12元。華邦電董事長焦佑鈞日前表示，這波記憶體供不應求，主要是AI需求強勁，導致產能被排擠，且為台灣產業界普遍狀況，AI相關產品帶來的價值較高，許多廠商正調整策略與資源應對，這對走在科技前沿的台灣而言，是個幸運機會。