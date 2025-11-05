日韓台股等亞股全面重挫 台積電一度下探1455元

南韓股市今日一度觸發熔斷機制，日經指數重挫2千點，台股大跌逾2％，指數摜破2萬8千點整數及月線。分析師表示，推升股市走高的條件並沒有改變，但股價漲多，獲利回吐賣壓大。

投資人擔憂AI估值過高，美股4日全盤皆墨，道瓊下跌0.53％，S&P下跌1.17％，那斯達克指數下跌2.04％，費半重挫4.01％，風暴中心顯然在科技類股。

美股科技類股連累亞股開盤，其中南韓股市在晶片、國防、造船等類股領跌下，指數破防4000點大關，一度觸發熔斷機制。日經指數更是一洩千里，盤中指數重挫逾2千點，跌破5萬點整數大關，指數跌幅逾4％。

台股開盤也是大跌走勢，跌幅一度逾2％，台積電ADR（美國存託憑證）大跌3.55％，連累台積電現股價格，失守1500元，股價最多下跌50元至1455元，跌幅逾3％，市值蒸發上兆元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股大跌是受到美股大跌的影響，但美股大的原因並非因為基本面惡化或出現新的負面消息，而是市場經歷長期上漲後，出現獲利了結賣壓，在不斷創高的市場中，只要有一點火花，都可能引發連鎖的賣壓。

蔡明翰指出，今年股市走高有兩大條件，一是強勁的AI需求，二是降息帶來的資金潮流，AI的需求在未來兩年內不會有任何變化，是穩固的利多。然而，資金面的效應則需要特別留意。

上周美國聯準會主席鮑爾的發言雖然包含降息，但措辭偏向鷹派，導致市場對12月降息機率的預期從9成多大幅下降至6成多，原本支撐市場的雙利多中，若其中一個利多減弱，市場將面臨沉重壓力。不過，蔡明翰表示，聯準會說12月不一定會降息，不等於不會降息。