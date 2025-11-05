文曄逆勢抗跌 早盤股價還漲逾半根停板

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖／本報資料照片
半導體通路大廠文曄（3036）第3季繳出營收與獲利雙創歷史新高的好成績，且對明年的市場展望保持樂觀，該公司今天早盤股價逆勢抗跌，還一度漲逾半根停板。

文曄第3季每股純益為3.4元，累計前三季每股純益為8.09元。該公司也公布第4季財測，在美元兌新台幣1比30.6的匯率計算基礎上，營收將介於2,900億元至3,200億元之間，約季減11.8％至季減2.7％之間，毛利率落在4.1至4.2％之間，每股純益將落在2.9元至3.5元之間。

針對2026年的展望，文曄董事長鄭文宗說，目前看到AI需求很強勁，反映在其資料中心與通訊相關出貨成長。工業應用預期也將有復甦力道，車用電子庫存調整已接近健康水位，且汽車半導體含量持續增加，中長期市場應可持續成長。至於其他消費性電子、手機與電腦等，目前庫存都較低，是正面現象。

文曄 每股純益

商品推薦

