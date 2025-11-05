致茂有戲 聚焦長天期

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

MSCI（明晟）將於台北時間11月6日凌晨公布季度調整結果，除台股權重有望調升，成分股的新增與刪除更是投資人關注焦點。其中，致茂（2360）入選成分股機率高，成為市場關注焦點之一。

法人指出，自上次（8月8日） MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占亞太國家（日本除外）比重增加0.22個百分點，增加幅度僅次南韓，因此法人預估本次季度調整，台股權重將被調升。

在成分股變化方面，篩選市值超過百億元、非摩根成分股、且市值較前次增加等條件有機會入列。致茂8月8日時市值為2,135億元，至昨日增加至3,300億元，增幅達55%，被法人視為納入新成分股的機率高。

致茂市值不斷擴增，主要是股價持續走強帶動，而股價漲不停與基本面前景展望樂觀緊密相關。事實上，近期內外資接連調高致茂目標價，以外資麥格理證券上調至1,000元最搶眼。

麥格理證券指出，致茂營運成長動能，主要包括一、AI電力架構轉換（800V高壓直流電）推升測試需求；二、受惠超微與谷歌市占提升，SLT（系統級測試）價量俱揚；三、量測業務持續成長。

由於成長動能強勁，麥格理上調致茂2025-2027年每股純益預測分別為8%、31%、38%，給予「優於大盤」評級，目標價由580元大升至1,000元，升幅高達72%。

權證發行商建議，看好致茂後市的投資人，可挑選標準以價內外10%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

致茂 台股

