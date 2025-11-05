快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

南亞科、貿聯 四檔聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

MSCI將宣布最新季度調整結果，隨台股權重有望調升，南亞科（2408）、貿聯-KY（3665）等有望獲選為新成分股，受到市場買盤的青睞，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞科第3季受惠DDR4現貨價大漲，出貨量增加，單季營收187.7億元，季增78.4%；其中，DRAM的ASP約季增40%，反映現貨價格上漲，而匯率對營收影響約季減4%至6%，單季毛利率受Blend ASP與產能利用率增加，從第2季的負20.5%上揚至18.4%，第3季每股純益0.5元。

南亞科2025年資本支出從新台幣196億下修至160億元，和去年相近。南亞科去年bit growth的年增率為0%，預估2025年全年bit growth將達年增50%，較市場預期的年增大於40%上揚，主要來自DDR3與DDR4產能移轉至1B製程DDR5（16Gb），且記憶體報價上漲，客戶增加訂單量。

新製程每片晶圓產出位元數較前一代製程增加70%至85%，可是目前客戶需求強，公司沒有餘力大幅轉進新製程，南亞科2024年折舊費用約每月13億元，預期接下來幾年將逐步減少，今年第4季折舊費用將降至每月10億元左右，2026年將維持此水準或小幅下滑。

貿聯-KY方面，800G AEC已於8月出貨，且第3季開始出貨一家新客戶，帶動ASP與出貨量同步提升；同時，AEC新增一家M客戶將於第4季開始出貨，有望抵銷A客戶換代所造成的空窗期。預估下半年營收與獲利逐季成長，市場預估，第4季營收185.7億元，每股純益為11.6元。

南亞科 營收

延伸閱讀

DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

台塑集團賣南亞科股票 交易總金額74億元

南亞科（2408）昨漲停鎖死！郭哲榮改變主意不賣了：最有機會再漲100元

記憶體股價噴發⋯外資喊「加碼力積電」反被唱衰！網勸：打八折看待

相關新聞

京元電、金像電 認購夯

台股指數屢創高點，但獲利賣壓也增加，除AI題材之外，投資人也關注明晟MSCI指數季度調整將在台北時間6日凌晨公布最終結果，並於24日尾盤生效；法人預測，包括京元電子、金像電、南亞科、貿聯-KY及致茂等個股入選機率較高，惟股價在高檔之際，投資人可利用權證伺機參與走勢。

南亞科、貿聯 四檔聚光

MSCI將宣布最新季度調整結果，隨台股權重有望調升，南亞科（2408）、貿聯-KY（3665）等有望獲選為新成分股，受到...

致茂有戲 聚焦長天期

MSCI（明晟）將於台北時間11月6日凌晨公布季度調整結果，除台股權重有望調升，成分股的新增與刪除更是投資人關注焦點。其...

全民權證／全新 挑價外20%

全新（2455）受惠於AI技術蓬勃發展帶動datacenter相關需求增溫，光電子產品後續出貨成長性可期，今年第4季、2...

全民權證／亞德客 二檔搶鏡

亞德客-KY（1590）因關稅議題，第2季有部分訂單需求被遞延至第3季，此部分需求已在9月進行庫存回補，將使10月出貨量...

全民權證／創意 選逾四個月

台股昨（4）日開高走低，創意（3443）股價逆勢強漲，主要是明年AI專案將開花結果，法人紛紛上調目標價，激勵市場多頭紛紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。