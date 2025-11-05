南亞科、貿聯 四檔聚光

MSCI將宣布最新季度調整結果，隨台股權重有望調升，南亞科（2408）、貿聯-KY（3665）等有望獲選為新成分股，受到市場買盤的青睞，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞科第3季受惠DDR4現貨價大漲，出貨量增加，單季營收187.7億元，季增78.4%；其中，DRAM的ASP約季增40%，反映現貨價格上漲，而匯率對營收影響約季減4%至6%，單季毛利率受Blend ASP與產能利用率增加，從第2季的負20.5%上揚至18.4%，第3季每股純益0.5元。

南亞科2025年資本支出從新台幣196億下修至160億元，和去年相近。南亞科去年bit growth的年增率為0%，預估2025年全年bit growth將達年增50%，較市場預期的年增大於40%上揚，主要來自DDR3與DDR4產能移轉至1B製程DDR5（16Gb），且記憶體報價上漲，客戶增加訂單量。

新製程每片晶圓產出位元數較前一代製程增加70%至85%，可是目前客戶需求強，公司沒有餘力大幅轉進新製程，南亞科2024年折舊費用約每月13億元，預期接下來幾年將逐步減少，今年第4季折舊費用將降至每月10億元左右，2026年將維持此水準或小幅下滑。

貿聯-KY方面，800G AEC已於8月出貨，且第3季開始出貨一家新客戶，帶動ASP與出貨量同步提升；同時，AEC新增一家M客戶將於第4季開始出貨，有望抵銷A客戶換代所造成的空窗期。預估下半年營收與獲利逐季成長，市場預估，第4季營收185.7億元，每股純益為11.6元。