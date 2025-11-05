京元電、金像電 認購夯

今日主題 台股指數屢創高點，但獲利賣壓也增加，除AI題材之外，投資人也關注明晟MSCI指數季度調整將在台北時間6日凌晨公布最終結果，並於24日尾盤生效；法人預測，包括京元電子、金像電、南亞科、貿聯-KY及致茂等個股入選機率較高，惟股價在高檔之際，投資人可利用權證伺機參與走勢。

MSCI（明晟）指數季度調整將在台北時間11月6日凌晨公布結果，過去調整前皆有可能吸引買盤關注，引發市場紛紛猜測入選名單。多檔相關個股股價受到帶動，投資人可酌量以相關權證試水溫。

近期多家法人預測，京元電子（2449）、金像電（2368）等個股入選成分股機率較高，近期股價呈現強勢，股價在高檔之際，投資人可利用權證參與相關個股走勢。

法人表示，上市櫃公司市值排行前100名但非MSCI成分股的個股都有機會被選入。MSCI指數成分股每年調整四次，其中5月及11月為半年度調整。

其中，京元電子ASIC CP業務可期，目前下世代平台規格已定、樣品將在第4季陸續送至封測廠，京元電子預燒爐包含可因應的功耗、每批次的顆數等都需配合客戶做客製化調整，並發包給代工廠生產，法人認為，比起打造第二供應鏈，讓產品準時推出市場將為客戶首要考量。

京元電子因應AI需求，已積極尋求廠房租賃來服務客戶，且後續仍有規劃，也積極配合客戶採取Taiwan+1的政策等。這些因素使京元電子與AI主要客戶合作逐漸加深。此外，法人預期，京元電子既有ASIC design客戶將擴大與公司在CP端合作，主要晶圓製造廠也將朝封測端託管設備，成為2026年強勁動能之一。

法人指出，預期京元電子2025年營收達345億元，年增28.7%，其中AI營收占比達35%至40%，毛利率35.5%，稅後純益106億元，年增36.5%，每股純益8.68元。

金像電為全球伺服器、AI伺服器及網通交換器的PCB領導大廠。法人指出，公司第3季ASIC AI訂單持續強勁，優於預期，第4季接續網通Switch訂單動能轉強，在高階多層板良率佳且訂單掌握度提升下，預估2025年全年營收將達590.58億元，年增51.6%。

展望2026年，金像電ASIC AI訂單明確，CSP業者掌握度覆蓋更廣更全面，加上800G Switch滲透率提升，預期高階網通板+AISERVER在金像電營收占比將攀升至60%。法人指出，金像電受惠中長期ASIC產業發展向上，加上生產能量不斷擴增，將推升明年營收成長超過二成，每股純益將年增超過三成、上看近25元。