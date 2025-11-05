全民權證／全新 挑價外20%
全新（2455）受惠於AI技術蓬勃發展帶動datacenter相關需求增溫，光電子產品後續出貨成長性可期，今年第4季、2026年全新展望樂觀。法人預估，2026年營收將年增26.31%。
法人預估，全新2026年電子產品營收成長性佳，動能來自datacenter相關接收端、發射端元件。接收端元件已打入台灣、美國、日本等地客戶的供應鏈，有望受惠AI帶動相關需求成長。
發射端元件部分已打入日商供應鏈，去年第4季量產，預估2025年將貢獻約1億元，由於基期不高，加上datacenter相關買氣熱絡，2026年出貨成長空間可期。
權證發行商建議，可買進價外20%以內、距到期日90天以上認購權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
