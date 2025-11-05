全民權證／創意 選逾四個月

台股指數屢創高點，但獲利賣壓也增加，除AI題材之外，投資人也關注明晟MSCI指數季度調整將在台北時間6日凌晨公布最終結果，並於24日尾盤生效；法人預測，包括京元電子、金像電、南亞科、貿聯-KY及致茂等個股入選機率較高，惟股價在高檔之際，投資人可利用權證伺機參與走勢。

2025-11-05 00:24