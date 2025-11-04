瑞鼎財報／第3季EPS為4.53元 累計前三季EPS為14.09元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）於4日公告董事會通過第3季財報，每股純益為4.53元，累計前三季每股純益為14.09元。

瑞鼎第3季合併營收54.3億元，季減7.2%，較去年同期減少12.5%，毛利率28.6%，稅後淨利3.4億元，季增29.2%，較去年同期減少36.0%，每股盈餘4.53元。

瑞鼎累計前三季合併營收171.0億元，年減8.5％，毛利率28.4%，稅後淨利10.7億元，年減36.4%，每股盈餘14.09元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第3季整體營收表現較第2季減少，主要是受到上半年部分客戶提前備貨、中國補貼效應減弱及新台幣升值影響。

展望本季，由於進入產業淡季，瑞鼎預期總體需求轉弱，中小尺寸AMOLED驅動IC受客戶年終庫存調整影響，提貨動能減弱；車用驅動IC則在第3季客戶備貨告一段落後，本季需求略為趨緩；惟大尺寸驅動IC在經歷第3季的庫存調節後，開始回歸正常拉貨，加上IT應用有新產品訂單挹注，第4季相關需求可望成長。

