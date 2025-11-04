華邦電營運轉盈 前3季每股純益0.12元

快訊

中央社／ 新竹4日電

記憶體廠華邦電第3季營運轉虧為盈，並彌平上半年虧損，累計前3季歸屬母公司淨利約新台幣5.4億元，每股純益0.12元。

受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況好轉，產品價格揚升，華邦電第3季營收217.71億元，季增3.58%，毛利率攀高至46.69%，較第2季揚升24.03個百分點。

隨著本業轉虧為盈，營業淨利達37.03億元，業外虧損也縮小，華邦電第3季歸屬母公司淨利29.43億元，每股純益0.65元，順利彌平上半年虧損，累計前3季歸屬母公司淨利約5.4億元，每股純益0.12元。

華邦電先前預期，DRAM缺貨情況短期難以緩解，第4季業績可望更上層樓，2026年營收將挑戰1000億元大關。

華邦電 快閃記憶體

