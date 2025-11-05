永笙攜保險業 攻臍帶血

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永笙-KY（4178）昨（4）日宣布，與台新人壽合作推出全台首創「公庫配對保障服務」，將臍帶血細胞治療納入保險保障體系，民眾只要購買特定保險商品，經臨床評估需要臍帶血治療時，永笙將提供配對適合的臍帶血藥品，這項合作目標明年將有上萬名保險用戶購買新服務。

台新人壽11月1日官網已宣布「臍帶血公庫配對服務」保戶專案活動，自今年11月1日至12月31日，凡新投保台新人壽傳統型保單，主契約全期總繳保費台幣保單達新台幣300萬元以上，美元保單達10萬美元以上者，可向公司申請由台灣永生細胞公司提供相關服務。

永笙執行長李冬陽表示，此次攜手保險業者推出「公庫配對保障服務」，由保險公司在特定保單中主動贈送，保戶無需額外付費。

一旦被保險人經醫師評估需進行臍帶血治療，永笙將即時啟動流程，從自有公捐臍帶血庫中提供匹配的高品質臍帶血藥品，作為臨床移植使用來源。

保險 保單 台新

