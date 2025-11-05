快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

碳盤查宣導 反應熱烈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心與證交所、期交所及集保結算所近日辦理「溫室氣體盤查實作宣導會」，以協助資本額50億元以下（第三階段）上市櫃公司，順利於明年首次依「上市櫃公司永續發展路徑圖」完成2025年個體公司碳盤查資訊申報。

櫃買中心表示，為擴大宣導效益，此次宣導會首度採實體及線上直播方式同步進行，獲得約2,000位現場及線上與會的公司代表熱烈迴響。

「溫室氣體盤查實作宣導會」主題豐富，會中邀請勤業眾信聯合會計師事務所代表就「永續發展路徑圖」及「我國接軌IFRS永續揭露準則」中的溫室氣體盤查揭露規範進行說明。這次宣導會結束後將錄製剪輯影音檔，放置於「上櫃公司入口網」（https://portal.tpex.org.tw/）之「溫室氣體盤查」頁籤項下之「宣導資訊」及接軌IFRS永續揭露準則專區之「宣導專區」。

櫃買中心 期交所

延伸閱讀

巴西森林保育見成效 氣候目標仍面臨挑戰

櫃買前進 WFE 報佳音

台股創高 上市櫃公司總市值97.39兆、直逼百兆大關

投資線上論壇 外資按讚

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。