櫃買業績秀 27家搶戲

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司第3季財務報告陸續公告，櫃買中心將自11日起舉辦「櫃買市場業績發表會」，將有專業半導體及面板設備廠均豪（5443）、半導體封裝設備廠均華等27家公司參與，主題涵蓋先進製程產業鏈、AI伺服器供應鏈等盤面熱點，預料將引爆新一波話題。

櫃買中心表示，因應AI浪潮，製造業興起轉型契機，生產效率提升與營運智慧化促進產業升級轉型，此系列業績發表會於11日率先以「AI智慧製造」為主軸揭開序幕，邀請均豪、均華、無塵室及機電空調的系統工程廠巨漢、觸控面板製造商創為精密等公司與會。

考量生技醫療業為櫃買市場市值第二大產業且已形成產業聚落，18日安排「醫療與車用零件」主題，邀請植物新藥研發商德英、汽機車精密零組件製造商至興、創新高階醫材研發商台生材、隱形眼鏡製造商精華到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

此外，為協助投資人發掘隱藏在生活中的投資契機，19日接續推出「數位生活」主題，邀請資訊軟體與雲端SaaS服務供應商叡揚、數位手工具廠數泓科、國內外團體旅遊服務綜合規劃商山富、連鎖餐飲集團王座等公司與會。

另因應先進製程帶動半導體產業需求大增，20日特別規劃「先進製程產業鏈」主題，邀請半導體特殊氣體及特用化學材料供應商台特化、半導體光電晶片測試設備供應商光焱科技、半導體晶片設計廠商沛亨，及半導體設備零組件廠意德士等四家公司經營團隊出席。

櫃買中心表示，此系列將舉辦七場次的業績發表會，希望上櫃公司透過櫃買市場業績發表會平台，適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。歡迎投資人報名，此外，為服務未能親自到場的投資人，本系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播，另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站供投資人瀏覽。

櫃買中心 半導體

