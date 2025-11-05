臺灣證券交易所昨（4）日發出人才招募令，此次招募極具戰略意義，除因應高素質人才的世代交替，更是為執行國家級金融政策、打造「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」目標，採「精準招募、學經歷並重」原則，涵蓋七大領域人才。

證交所一直以來對人才素質的精進不遺餘力。數據顯示，證交所員工中碩士以上學歷占比高達約60％，通過會計師或律師高考者更達25％，已建立起堅實的高素質人才庫。此外，透過近年積極調整人力結構，過去三年共計招募新進人員達151人（約總人數23.63％），使全公司員工平均年齡從三年前的51歲降至46.25歲，為業務傳承與世代接替奠定良好基礎。

更令人矚目的是，證交所積極突破傳統晉升框架，推行「破格晉升」制度。這項制度以同仁考績表現為升遷基準，打破過去以職級為晉升門檻的作法，大力獎勵績優同仁爭取更高的晉升機會，積極拔擢優秀中生代幹部。目前證交所中生代正副主管比率，已從三年前的約10％大幅增加至30％，展現出加速年輕化與活化組織的決心。

114年新進人員招募甄選，不僅是因應屆齡退休同仁的世代交替，同時也考量未來將持續協助金管會推動「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」目標，招募領域橫跨七大領域，具體招募職位涵蓋會計人員、法務人員、市場管理人員、金融商品管理人員等傳統核心職能，更特別增設金融科技人員、應用系統開發人員、資通安全人員等資訊人才，以及建築與裝修規劃人員等，以實現智慧化新技術落地、推動多元金融商品研發，並積極應對國際競爭環境，將台灣市場推向國際舞台。

以往年規模推測，證交所此次至少將招募三、四十人。證交所素以「幸福企業」自我期許，對關照員工的身心發展與職涯成長投入相當心力。除提供優良辦公環境外，福利措施多樣化，包含團保、交通與伙食津貼、年度獎金、退休金、優渥的旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼，甚至提供子女教育補助，全方位照顧員工與其家庭。

此次新進人員招募甄選報名期間，自4日起至21日止，一律採網路報名。報名網址：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213