華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去年同期相比，稅後虧損分別為13.12億元、940萬元，呈現由虧轉盈的佳績，終結連續四個季度虧損；累積前三季獲利達5.4億元，年減56.7%，每股純益0.12元。

華邦電今（5）日舉行法說會，預計關注焦點為公司對市況展望，技術推進時程與AI領域布局等三大重點。

華邦電董事長焦佑鈞先前曾說，AI熱潮造成產能排擠效應，台灣廠商調整策略資源，抓住高價值機會；總經理陳沛銘指出，DRAM供需出現結構性改變，DDR4市場短缺短期難以緩解，2026年希望成為第七家半導體千億營收企業。

焦佑鈞表示，這波記憶體供不應求，主要是AI需求強勁，導致產能被排擠。此現象不僅發生在單一公司，而是台灣產業界普遍狀況，AI相關產品帶來的價值較高，許多廠商正調整策略與資源應對，這對走在科技前沿的台灣而言，是個幸運機會。