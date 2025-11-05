聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點
IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每股純益20.8元。
聯詠第3季呈現旺季不旺，合併營收為245.73億元，季減6%、年減11.8%，為近六季低點，略低於原先預測區間，累計前三季合併營收為778.45億元，年增0.4%。
聯詠第3季歸屬母公司業主淨利36.54億元，季減2.2%、年減30.4%，每股純益為6.01元。累計前三季歸屬母公司淨利126.57億元，年減18.5%，每股純益20.8元。
聯詠總經理王守仁先前表示，上半年消費電子市場有大陸政策補貼及美國市場提前拉貨，但這兩項效應逐漸衰退，導致市場較觀望。
在指標性產品OLED 觸控與驅動整合IC（TDDI）方面，聯詠先前提到，在量產之後，下半年會有更多機種導入，並預期今年相關出貨量可達1,000萬顆以上。
聯詠昨日股價上漲2元，收在396元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言