聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每股純益20.8元。

聯詠第3季呈現旺季不旺，合併營收為245.73億元，季減6%、年減11.8%，為近六季低點，略低於原先預測區間，累計前三季合併營收為778.45億元，年增0.4%。

聯詠第3季歸屬母公司業主淨利36.54億元，季減2.2%、年減30.4%，每股純益為6.01元。累計前三季歸屬母公司淨利126.57億元，年減18.5%，每股純益20.8元。

聯詠總經理王守仁先前表示，上半年消費電子市場有大陸政策補貼及美國市場提前拉貨，但這兩項效應逐漸衰退，導致市場較觀望。

在指標性產品OLED 觸控與驅動整合IC（TDDI）方面，聯詠先前提到，在量產之後，下半年會有更多機種導入，並預期今年相關出貨量可達1,000萬顆以上。

聯詠昨日股價上漲2元，收在396元。

聯詠 每股純益

