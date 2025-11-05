快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

黃金期 樂觀看待

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

近期黃金期貨價格在明顯回調後，出現止跌、多空震盪跡象，從最低點3,901.4美元，彈至4,059.7美元，接近3%的振幅，短期市場情緒受到中國大陸在11月1日起取消黃金稅收優惠政策的部分影響，以及聯準會主席鮑爾在10月月底利率決策會議後，對12月降息看法，出現轉趨鷹派的暗示，加上美中貿易衝突在APEC的川習會後，出現和緩跡象，導致黃金期貨短線承壓。

但就總體經濟而言，國際市場對黃金後市看法依舊樂觀，受黃金ETF的持續增長與各國央行對實物需求穩定，黃金價格有望在2026年觸底反彈走回上行趨勢。而近期金價的回調有助於緩解市場過熱情緒，使市場倉位結構更為健康。

10月30日世界黃金協會發布的報告顯示，第3季全球黃金總需求年增3%、至1,313噸，是世界黃金協會有該統計數據以來，最高的季度需求總量的紀錄。

特別是全球黃金ETF總持股大幅增加，整體而言，雖然短期金價受到政策與技術面影響出現震盪，但在降息循環、各國央行與ETF持續買盤及全球不確定性支撐下，黃金的長期上行趨勢目前依然被樂觀看待。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 金價 ETF

延伸閱讀

翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

臺銀：三因素牽動金價

陸黃金政策收緊 業者採購成本估增7% 珠寶股碎了

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。