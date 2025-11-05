快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

台指期 外資保守布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（4）日開高走低，終場指數下跌218點收28,116點；台指期下跌224點至28,117點，正價差0.44點，外資未平倉淨空單減少38口至27,842口。期貨商表示，基本面展望仍正向，但估值已提前反映樂觀情境，缺乏新的推升因素，市場傾向等待新訊號，如AI投資的實質回報、聯準會政策方向轉變或明年企業財測。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加520口至6,843口，其中外資淨空單減少38口至27,842口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少31口至10,463口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為四千餘口，買權賣權OI總量依舊相當。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守，技術面上，台股持續進行橫向震盪整理格局，目前在10月27日多方缺口不破下，短線走勢偏向保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤以28,594點改寫歷史新高點，不過逢高賣壓隨之而來，終場指數由紅翻黑、以黑K棒留上影線作收，日K連四黑。目前指數維持多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構沒有遭到破壞，下方月線為重要多空分水線。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月第一周周三結算的大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在28,000點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點；外資台指期買權淨金額3.37億元、賣權淨金額-0.27億元，整體選擇權籌碼面偏空。

選擇權 台指期

延伸閱讀

期貨商論壇／台指期 利多撐腰

台指期夜盤高檔震盪！暫守穩28,300點 多空拉鋸逾百點

台指期弱勢 終場收28,340點、下跌90點 台積電期小跌5元

台指期 維持多頭態勢

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。