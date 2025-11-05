快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

經濟日報／ 周立民（群益平衡王基金經理人）

盤勢分析

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度持續攀升下，管理層再度上修全年營收增長指引，強烈證明AI需求的長尾效應。四大CSP的業績表現亮眼，持續推動AI供應鏈和組裝的股價持續上漲，包含代工廠、散熱模組和機殼廠商等股價走揚。

儘管美中貿易關係一度呈現緊張狀態，然而隨「川習會」，以及兩國在會面前釋出的善意訊息，緩解市場對後續美中關係惡化的擔憂，推升加權指數上漲。

聯準會於如市場預期降息1碼，市場普遍解讀為預防性降息，排除未來大幅降息的可能性。主席鮑爾提到，當前美國面臨通膨上行和就業下行的雙重風險，顯示目前Fed觀察降息指標落在就業和通膨上。預期通膨相對可控，就業呈現疲態，故預期至年底仍有降息空間。

儘管台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，然而近期市場追捧的題材包含PCB／CCL、BBU、記憶體、Power等，資金持續圍繞AI題材打轉。除AI、電子、半導體等主要族群外，傳統產業也可關注。儘管上半年受到關稅影響，客戶下單暫緩，然而隨著各國關稅大致底定，客戶訂單陸續回溫，近期相關紡織廠商皆陸續接獲新訂單、上修下半年展望。

2026年世足賽為三國舉辦，預期影響範圍更勝以往，加上2025年基期較低，2026年有望迎來產業反轉。

投資建議

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。為分散風險，建議可關注降息受惠的金融以及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭。建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

AI 降息 台股

延伸閱讀

台股上下波動逾520點…外資連3賣減碼高股息ETF 敲進台積電、鴻海

川普關稅回不去了？分析：就算被推翻也會另覓法源

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。