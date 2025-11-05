智邦目標價 升至1,430元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI加速器表現優於預期，調高今、明、後年獲利表現，目標價從原本的1,250元，調高至1,430元。

受外資報告激勵，智邦昨（4）日開盤大漲，一度亮燈漲停，來到1,180元，終場上漲75元，收1,150元，三大法人都站在買方，外資連買四個交易日，投信法人、自營商連買六個交易日。

智邦預計6日開董事會並公布第3季財報。日前公布9月營收243.18億元，較上月歷史新高水準月減5.2%，年增142%，第3季營收729.48億元，季增20.4%，年增159%，為單季歷史新高，累計前九月營收1,763億元，年增146.7%，創歷史同期新高。

外資預估，智邦第3季每股純益約13.3元，本季營收略較上季下滑，但全年營收年增率維持倍數成長，明年仍可望持續成長。

外資認為，隨著AI需求快速成長，智邦最大客戶持續擴大AIDC投資，推升800G交換器產品出貨外，第4季智邦800G交換器將在日新增一個Hyperscaler（超大規模資料中心客戶）客戶，預期800G貢獻今年貢獻營收約為高個位數，2026年800G貢獻營收比重，將上升至中雙位數。

