經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI帶動高階運算需求升溫，花旗證券最新報告指出，ABF與BT載板產業正邁入新一波上升周期，有望受惠於 T-glass原料短缺與記憶體需求回升。花旗建議台廠短線首選為南電（8046），長線則優先布局欣興、南電與景碩，同時上調三檔最新目標價。

目前T-glass就如同ABF載板產業的「雙面刃」。花旗指出，若廠商能確保原料供應無虞，可直接受惠ABF價格上漲帶來的利多；若T-glass取得不順，恐造成產能受限與交期延宕，影響整體營運表現。能否穩定掌握T-glass供應，成為決定ABF廠競爭力的關鍵因素。

事實上，市場關注ABF載板供需是否可望於2026年下半年回歸平衡。花旗分析，要使ABF產業達到供需平衡，門檻相當高，須同時滿足多項條件以支撐UTR（單位總收入）提升，包括：T-glass原料供應穩定、高階ABF良率未如預期提升、中階產品（如 PCNB）需求回升等。綜合各項因素觀察，花旗認為，ABF在2026年實現供需平衡的可能性仍低，特別是T-glass原料供應能否跟上需求仍具不確定性。

ABF 花旗 布局

