經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

弘裕（1474）昨（4）日召開法說會，總經理郭正沛指出，全球品牌積極推動永續供應鏈，相關成本增加五成到一倍「都有可能」，但永續已成產業主流趨勢，公司將持續強化綠色、永續供應鏈競爭力。

郭正沛強調，全球永續供應鏈大趨勢是台灣最有優勢的地方，很多品牌商一想到永續就會想到台灣，他強調，這股浪潮「危機也是商機」。

弘裕上半年本業較去年同期轉虧為盈，每股純益0.14元，但因去年同期有業外補償金挹注，略低於去年同期的0.79元。不過，本業體質顯著改善，工業用布營收占比65%、毛利率由8%升至11%，主因靈活運用中國大陸與越南低價原料；傢飾用布毛利率同步提升，由33%升至38%，主要是高毛利產品布局已見成效，預期下半年至明年仍有成長空間。下半年毛利率可望優於去年水準。

毛利率

