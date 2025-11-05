快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聚陽10月合併營收年減19%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（4）日公告10月合併營收21.29億元，月減8.2%、年減19.61%，單月營收數字下探近30個月以來的新低點。

聚陽指出，10月屬於季節交替與款式切換的「過渡月」，新舊產品交接使出貨放緩，為全年相對低檔，加上2025年關稅由品牌端自擔，客戶今年的款式訂單採取保守庫存策略，不過，隨著11月開始陸續出貨2026年早春新款，營收將逐月回升，整體第4季營收仍有機會與去年相當。

聚陽累計前十月營收286.3億元，年減2.67%。聚陽表示，10月營收下滑主要因品牌客戶進行季節性調整，屬於短期現象，會是第4季的營運低點，11月起恢復正常接單與出貨節奏，預期11月、12月將逐月回升。

營收 聚陽

延伸閱讀

最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

川普關稅回不去了？分析：就算被推翻也會另覓法源

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

桃園龍潭警10月取締酒駕數較去年增1.5倍 三成屬二次酒駕慣犯

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。