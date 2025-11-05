聚陽10月合併營收年減19%
聚陽（1477）昨（4）日公告10月合併營收21.29億元，月減8.2%、年減19.61%，單月營收數字下探近30個月以來的新低點。
聚陽指出，10月屬於季節交替與款式切換的「過渡月」，新舊產品交接使出貨放緩，為全年相對低檔，加上2025年關稅由品牌端自擔，客戶今年的款式訂單採取保守庫存策略，不過，隨著11月開始陸續出貨2026年早春新款，營收將逐月回升，整體第4季營收仍有機會與去年相當。
聚陽累計前十月營收286.3億元，年減2.67%。聚陽表示，10月營收下滑主要因品牌客戶進行季節性調整，屬於短期現象，會是第4季的營運低點，11月起恢復正常接單與出貨節奏，預期11月、12月將逐月回升。
