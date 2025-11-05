統一實第3季 EPS 0.36元 拚精緻鋼鐵
統一實（9907）昨（4）日公布第3季財報，第3季稅後純益為5.7億元，年增26.6%，每股稅後純益（EPS）為0.36元；累計前三季稅後純益為17.7億元，年增56.6%，EPS為1.12元。
統一實日前表示，未來將強化「精緻鋼鐵」布局，其中，二次軋延（DR）鋼材將提前半年量產，新的生產廠房預計2026年底投產。
統一實指出，影響營運最大的因素還是馬口鐵價格，當價格波動劇烈時，將直接影響營業額表現，進而牽動獲利狀況。為了降低馬口鐵價格波動影響，統一實以「精緻鋼鐵」為未來發展方向。現階段正積極開發二次軋延鋼材，為原有單次軋延（SR）鋼材的升級版本，具強度高、厚度薄等特性，屬高附加價值鋼品。
