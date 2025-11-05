佳必琪第3季 EPS 2.38元 M31 -0.18元
佳必琪（6197）昨（4）日公布第3季稅後純益2.90億元，創歷史次高，季增13.7%，年增9%，每股純益2.38元。累計今年前三季稅後純益7.45億元，年減9.8%，每股純益6.1元。
佳必琪董事長張舒眉先前表示，對今年營收與獲利展望樂觀。產能方面，北越廠產能已滿載，因應客戶需求，正在評估擴產計畫，可能選項包括擴大越南投資。
【記者朱子呈 ／台北報導】IP業者M31（6643）昨（4）日公布財報，第3季毛利率100%，與上季、去年同期相同。費用認列升高使盈利能力走低，單季營業淨損4,821萬元，稅後淨損747.5萬元，每股淨損0.18元。
累計前三季合併營收12.38億元、年增7.4%，營業淨損137.6萬元，稅後淨損2,869萬元，每股淨損0.69元。
