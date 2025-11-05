快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

佳必琪第3季 EPS 2.38元 M31 -0.18元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

佳必琪（6197）昨（4）日公布第3季稅後純益2.90億元，創歷史次高，季增13.7%，年增9%，每股純益2.38元。累計今年前三季稅後純益7.45億元，年減9.8%，每股純益6.1元。

佳必琪董事長張舒眉先前表示，對今年營收與獲利展望樂觀。產能方面，北越廠產能已滿載，因應客戶需求，正在評估擴產計畫，可能選項包括擴大越南投資。

【記者朱子呈 ／台北報導】IP業者M31（6643）昨（4）日公布財報，第3季毛利率100%，與上季、去年同期相同。費用認列升高使盈利能力走低，單季營業淨損4,821萬元，稅後淨損747.5萬元，每股淨損0.18元。

累計前三季合併營收12.38億元、年增7.4%，營業淨損137.6萬元，稅後淨損2,869萬元，每股淨損0.69元。

佳必琪 營收

延伸閱讀

越南在南海興建21座人工島 挑戰中國航道控制權

嚴防非洲豬瘟、從越南帶肉粽遭罰20萬元 花5年終於繳清

來去越南玩！胡志明飯店推薦一次看　房間漂亮價格更漂亮

國泰世華深耕越南20年

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。