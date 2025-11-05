健椿2025年前三季 EPS 0.36元 亞崴-2.81元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠亞崴機電（1530）董事會通過第3季合併財報，受惠出售宇隆股票獲利挹注，以及新台幣匯率趨穩，第3季稅後純益1.23億元，單季擺脫虧損陰霾，每股純益1.26元。

亞崴累計前三季營業毛利1.95億元，稅後虧損2.68億元，每股稅後虧損2.81元，已較上半年虧損4.07元大幅收斂。

另一家主軸大廠健椿工業（4561），第3季在新台幣匯率趨穩下，稅後純益0.18億元，雖較上季轉虧為盈，但與去年同期比較仍減少50%，每股稅後純益0.32元。累計前三季稅後純益0.21億元，每股稅後純益0.36元。

程泰集團旗下程泰及亞崴，去年憑藉投資宇隆等多檔股票，未實現金融評價利益挹注，獲利飆高，今年上半年台股一度大跌，宇隆股價也跟著下滑，亞崴第1季認列投資宇隆等股票未實現金融評價損失3億餘元。

第2季末台股回升，宇隆股價走揚，亞崴第2季本業虧損近0.28億元，認列未實現金融評價損失縮減為483.3萬元，匯損0.84億元，每股虧損0.69元、上半年每股虧損4.07元。

程泰集團會長楊德華指出，集團目前在手訂單約16億元，與過去平均20億元相比，減少約二成。中國大陸市場雖然不好，但對4加1軸中高階機種仍有需求，今年集團營收力拚與去年持平，期盼明年第2季以後景氣能明朗化。

