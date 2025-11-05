快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

愛普第3季 EPS 4.35元 盈餘攀高

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

IC設計廠愛普*（6531）昨（4）日召開法說會並公布第3季財報。第3季獲利7.06億元創單季新高，每股純益4.35元。董事長陳文良表示，AI／HPC與先進封裝需求帶動公司多項布局發酵，對後續營運審慎樂觀。

愛普第3季毛利率46%，季增4個百分點，年減6個百分點；營益率25%，季增5個百分點，年減10個百分點；稅後純益7.06億元，每股純益4.35元。

公司說明，IoTRAM受惠主流品牌把AI功能下放到穿戴與連網裝置，Connectivity、Wearable與 Video/Audio/Others三大應用同步放量，整體出貨量已回到接近2021年高峰水準。

新一代ApSRAM具備數倍頻寬與更低功耗，已取得多家客戶採用，預計年底起小量生產、明年放量，鎖定穿戴與顯示等高效能、低功耗場景。

每股純益 IC設計

延伸閱讀

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

暉盛創新板掛牌開啟蜜月行情 早盤一度站上這價位

記憶體封測業者衝刺獲利 跨足高階產線

全民權證／愛普 挑價內外20%

相關新聞

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

IC設計大廠聯詠（3034）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後淨利表現為近19季低點，每股純益為6.01元，累計前三季每...

華邦電擺脫虧損 第3季 EPS 0.65元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布第3季營運成果，單季稅後純益29.44億元，每股純益0.65元，和上一季以及去...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

智邦目標價 升至1,430元

美系外資再度調高網通大廠智邦（2345）目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。