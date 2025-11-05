愛普第3季 EPS 4.35元 盈餘攀高
IC設計廠愛普*（6531）昨（4）日召開法說會並公布第3季財報。第3季獲利7.06億元創單季新高，每股純益4.35元。董事長陳文良表示，AI／HPC與先進封裝需求帶動公司多項布局發酵，對後續營運審慎樂觀。
愛普第3季毛利率46%，季增4個百分點，年減6個百分點；營益率25%，季增5個百分點，年減10個百分點；稅後純益7.06億元，每股純益4.35元。
公司說明，IoTRAM受惠主流品牌把AI功能下放到穿戴與連網裝置，Connectivity、Wearable與 Video/Audio/Others三大應用同步放量，整體出貨量已回到接近2021年高峰水準。
新一代ApSRAM具備數倍頻寬與更低功耗，已取得多家客戶採用，預計年底起小量生產、明年放量，鎖定穿戴與顯示等高效能、低功耗場景。
