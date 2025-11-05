大宇資改名 迎接新時代
遊戲大廠大宇資（6111）近年積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部決定更改公司名稱為「光聚晶電聯合公司」，以迎接新時代。
大宇資昨（4）日公告，將於12月23日召開股東臨時會，決議變更公司中英文名稱，並修正公司章程部分條文案。
大宇資董事長凃俊光在致員工內部信中指出，光聚晶電聯合公司有三層意義，第一層是使命，「光聚」光代表科技，聚代表融合。要讓系統亮著，讓產線穩定著，讓電網支撐住；「晶電」晶代表半導體與技術核心，象徵電網、代表電工、能源；而「聯合」代表願意永恆鏈接，而不是各做各的，且不再是單兵，是一個團隊。
第二層是多元。凃俊光表示，願意花力氣變成一家人，用更完整的溝通方式，真正理解不同的工作模式，一起定義新的做法。
第三層是未來。凃俊光表示，現在做的事情正好站在世界往前走的地方，也是下一個十年都需要的產業，包括半導體、資安。
