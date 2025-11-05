融程電第3季 EPS 2.26元 業績向上

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦族群第3季財報陸續出爐，融程電（3416）、飛捷獲利皆交出季增、年增雙成長，而融程電在軍工等訂單加持下，帶動單季稅後純益達1.8億元，季增90.2%、年增12.2%，每股純益2.26元。

融程電第3季毛利率38.72%，季減2.27個百分點、年減0.77個百分點；營益率17.38%，季減3.15個百分點、年減2.75個百分點，在本業成長，加上業外收入較上季轉正，帶動獲利成長。

累計融程電今年前三季毛利率40.37%、年減0.1個百分點，營益率19.39%、年減1.54個百分點，稅後純益4.23億元、年減1.63%，主要受到匯損影響，累計每股純益達5.3元。

融程電持續深耕大型客戶客製化的國防解決方案，推出邊緣AI強攻多樣化機器人GCS平台應用，提出相對應的軟硬體的邊緣運算電腦，伴隨AI解決方案的相關布局與應用持續擴大到各產業，搭配全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下擴展全球產業鏈，全年營運維持雙位數成長。

飛捷第3季毛利率42.89%，季減0.97個百分點、年增0.3個百分點，營益率22.93%，季減3.3個百分點、年增1.34個百分點，稅後純益2.24億元，季增4.67%、年增17.89%，單季每股純益1.56元。

累計飛捷今年前三季毛利率43.82%、年增0.22個百分點，營益率25.73%、年增2.65個百分點，稅後純益7.63億元、年增12.2%，每股純益5.33元。

展望後市，飛捷董事長林大成先前指出，考量接下來零組件可能面臨缺貨，加上新台幣升值造成的匯率影響，對下半年營運轉趨保守，並修正後市展望。

飛捷原本預期今年上、下半年營收比重為4：6，亦即下半年可望比上半年增長五成，如今改為下半年業績持平上半年，2025年全年營收與去年相當。

