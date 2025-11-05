文曄第3季獲利創新高

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照

半導體通路大廠文曄（3036）昨（4）日舉行法說會，文曄第3季繳出營收與獲利雙創歷史新高的好成績，歸屬母公司業主淨利為38.17億元，季增與年增幅度均超過三成，每股純益3.4元，累計今年前三季歸屬母公司業主淨利為93.53億元，年增42％，每股純益達8.09元。董事長鄭文宗表示，對明年的市場展望保持樂觀。

文曄第3季毛利率3.74％，季減0.58個百分點，年減0.45百分點。

文曄同時公布第4季財測，在美元兌新台幣1比30.6的匯率計算基礎上，單季營收將介於2,900億元至3,200億元之間，約季減11.8％至季減2.7％之間，毛利率落在4.1%至4.2％之間，每股純益落在2.9元至3.5元之間。

鄭文宗指出，今年上半年受到關稅跟匯率等不確定因素影響，市場一度充滿很多不確定因素跟挑戰，但下半年AI相關半導體需求明顯升溫。

針對2026年的展望，鄭文宗說，目前看到AI需求很強勁，反映在其資料中心與通訊相關出貨成長。工業應用預期也將有復甦力道，車用電子庫存調整已接近健康水位，且汽車半導體含量持續增加，中長期市場應可持續成長。至於其他消費性電子、手機與電腦等，目前庫存都較低，是正面現象。

法人關切AI是否會泡沫化的議題，鄭文宗認為，AI目前還處於長期發展的初始階段，現在資料中心的基礎建設投資很大，接下來隨著各種大模型的升級及完善，AI也在各個重要領域開始實現商業化，但仍需要一點時間，且資料中心需要持續升級。

在邊緣AI方面，像是自駕車、工業與消費級機器人、生產自動化、能源管理、智慧物聯網等都會持續發展。這是長期且全方位的過程，涵蓋從基礎設施到終端應用各面向，或許過程中市場會有調整或修正，但長期發展的趨勢非常確定。

