亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會昨（4）日登場， 攸泰科技（6928）董事長簡民智指出，公司正把多年深耕航海通訊與衛星應用的能力加以轉化，全方位布局全域無人載具控制平台。展望後市，隨著海事市場回到正常節奏、衛星通訊與國防韌性網路需求提升，看好2026年營運成長。

這是APSCC首次在台灣舉辦年會，主題為「新工具帶來全新規則」 匯聚全球超過20國的衛星與太空產業領袖、政策決策者與研究機構代表，聚焦低軌衛星商轉、AI通訊整合與產業合作新模式。

簡民智指出，攸泰過去以航海市場為主，海事相關營收占比達六至七成，疫情後需求一度放緩並消化庫存，但今年已逐步回穩，明年預期回到正常水準。

攸泰投入自製遙控平台，主打多型無人載具跨域操作。該系統可支援無人機、無人船、拆彈機器人及四足機器狗等裝備。

展望明年，簡民智看好全球韌性通訊與國防需求會升溫，將以航海優勢為起點，串接衛星、通訊、AI與任務控制能力，打造跨空海地自主系統平台。